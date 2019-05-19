Посол США попрощалась с Украиной и рассказала о достижениях последних лет

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, поделилась мыслями о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Как сообщает "Европейская правда", видео с обращением Йованович опубликовало посольство США в Украине.

"После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут", - сказала Йованович.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.

"Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как введение Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.

Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.