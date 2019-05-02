В Укрзализныци назвали цену билета на поезд Кошице - Мукачево

Проезд в поезде Кошице - Мукачево будет стоить около 7,5 евро.

Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В первый рейс поезд по евроколии отправится 9 июня 2019 года. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.

Читайте также В Словакии сообщили о запуске поезда Мукачево - Кошице

С Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа.

Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.

Совместное решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.

Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку Укрзализныця не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.