В Укрзализныци назвали цену билета на поезд Кошице - Мукачево
Проезд в поезде Кошице - Мукачево будет стоить около 7,5 евро.
Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В первый рейс поезд по евроколии отправится 9 июня 2019 года. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.
С Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа.
Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.
Совместное решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.
Во время переговоров было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку Укрзализныця не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.