В Швеции, Дании и Норвегии отменены более 700 рейсов из-за забастовки в авиакомпании SAS

Авиаперевозчик Scandinavian Airlines из-за забастовки пилотов отменил в четверг 709 рейсов, что повлияло на 54 тыс. путешественников.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на AP.

Пилоты начали забастовку в пятницу из-за провала переговоров об оплате. Новый раунд переговоров между компанией и бастующими сотрудниками начался в норвежской столице Осло 1 мая.

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Шведская ассоциация пилотов авиалиний, которая инициировала забастовку, ранее заявила, что месяцы переговоров не смогли принести решение по поводу "ухудшения условий работы пилотов, непредсказуемых графиков работы и отсутствия безопасности на рабочем месте".

Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, учитывая их и без того "высокую среднюю заработную плату в размере 93 тысяч крон ($9769) в месяц".

Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку большинство пилотов SAS имеют сменные графики работы.