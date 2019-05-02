Сербия может отказаться от заявки на членство в ЕС и вернуться к РФ - министр

Пророссийский министр обороны Сербии предупредил, что балканская страна может отказаться от своей цели относительно членства в Европейском союзе ради тесных связей с Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В откровенных комментариях провластному телеканалу Александар Вулин заявил, что "в случае, если ЕС не захочет Сербию, есть и другие, которые хотят".

"Они (ЕС) говорят, что "мы устали от расширения", - сказал Вулин. "Нам надоели вы и ваша политика изменяющихся целей и выдвижения новых условий", - добавил он.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия отказалась признать независимость Косово после того, как в 2008 году бывшая провинция откололась и провозгласила независимость через десятилетия после кровопролитной войны 1998-1999 годов. Москва является ключевым сторонником позиции Сербии по Косово.