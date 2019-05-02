Чехия применила нефтяные резервы из-за остановки поставок из РФ

Нефтеперерабатывающий завод Unipetrol в чешском городе Литвинов получает нефть из резервов страны с 1 мая.

Об этом заявил глава администрации государственных материальных резервов Чехии Павел Швагр, передает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Чехия (как и ряд других стран) 25 апреля прекратила получать российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба", в связи с загрязнением сырья высоким содержанием хлорорганических соединений.

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Для компенсации из чешских резервов применят более 100 000 тонн нефти, говорится в сообщении.

2 мая RFE / RL сообщило, что "чистые" российские поставки нефти начали поступать в Беларусь по нефтепроводу "Дружба", и поставки по трубопроводу до 10 мая могут достигать от 60 до 70 процентов мощности.