В Праге 50 тысяч протестующих вышли на антиправительственную демонстрацию

Около 50 тысяч человек собрались на Вацлавской площади в Праге с требованием отставки министра юстиции Марии Бенешовой, которую считают соратницей премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hospodarske Noviny.

Речи на демонстрации, созванной с требованием отставки Бенешовой, переросли в общую критику правительства и премьера Андрея Бабіша и обвинений последнего в конфликте интересов.

Микулаш Минар, лидер объединения "Миллион моментов за демократию", которое выступало организатором демонстрации, вызвал Бабиша на теледуэль, а в случае его отказа пообещал протесты в следующие два вторника.

У многих участников демонстрации были плакат с требованием отставки Бабиша.

Это была уже четвертая такая акция.

Поводом для демонстраций стало намерение министра юстиции Марии Бенешовой провести реформу прокуратуры и отменить должность Генерального прокурора. Именно Генеральный прокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабіша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

Бенешова является адвокатом и советником президента Милоша Земана, близкого союзника Бабиша. Земан неоднократно критиковал обвинения.