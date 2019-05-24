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В Лионе произошел взрыв, не менее 8 пострадавших

Пятница, 24 мая 2019, 19:32

В Лионе произошел взрыв, в результате которого получили ранения как минимум восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lyon Capitale.

Взрыв произошел рядом с пекарней на пешеходной улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона около 17:30 по местному времени.

По данным французских СМИ, взорвался неизвестный предмет в посылке, которую привезли в пекарню. Официально причины взрыва пока не называются.

Пожарные оцепили территорию, на месте также находятся силы безопасности. На место взрыва также приехали префект и прокурор Лиона.

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