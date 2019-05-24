В Лионе произошел взрыв, не менее 8 пострадавших
Пятница, 24 мая 2019, 19:32
В Лионе произошел взрыв, в результате которого получили ранения как минимум восемь человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lyon Capitale.
Взрыв произошел рядом с пекарней на пешеходной улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона около 17:30 по местному времени.
По данным французских СМИ, взорвался неизвестный предмет в посылке, которую привезли в пекарню. Официально причины взрыва пока не называются.
Пожарные оцепили территорию, на месте также находятся силы безопасности. На место взрыва также приехали префект и прокурор Лиона.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua