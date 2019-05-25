Восстановление Нотр-Дама за 5 лет вполне возможно - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрона считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет.

Как сообщает "Европейская правда", слова президента Франции цитирует Le Monde.

"Этот срок в пять лет - потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процесса строительных работ", - считает Макрона.

Ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

"Многие переживают о том, как будут осуществлены эти работы в столь сжатые сроки", - прокомментировал такие опасения Макрона. Он заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом, по его словам, архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться "тем, что сделал Виолле-ле-Дюк", который в 19-м веке построил этот шпиль.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.

Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собора нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.