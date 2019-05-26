Петиции о признании Голодомора геноцидом в Германии не хватает 10 тысяч подписей

Петиции с призывом к немецкому Бундестага признать Голодомор геноцидом украинского народа не хватает 10 тысяч подписей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

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В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 правительства других стран мира, должен определить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

Чтобы немецкие депутаты рассмотрели петицию, она должна собрать 50 тысяч голосов. По состоянию на 26 мая петиция собрала 39 659 подписей. Подписать обращение можно до 27 мая.

Ранее глава МИД Павел Климкин призвал поставить свою подпись под петицией и разместил ссылку на инструкцию с визуализацией, как это сделать.

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Поддержать обращение к немецким депутатам в воскресенье призвал нардеп Владимир Арьев. "Распространяйте. Соберем необходимое количество подписей вместе! Теперь надо особенно проявлять международную активность. Каждому", - написал он на своей Facebook-странице.

К призывам присоединился певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. "Остался 1 день. Распространяйте, подписывайтесь! Напомню, петиция о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Важно!", - отметил Вакарчук в Facebook.