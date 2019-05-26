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Полиция задержала нескольких участников протеста "желтых жилетов" в Брюсселе

Воскресенье, 26 мая 2019, 16:48

В Брюсселе полиция задержала в районе Гран-Плас нескольких "желтых жилетов", которые откликнулись на призыв выйти на протест в день выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Группа "Желтых жилетов" отправилась в пешеходную зону в историческом центре Брюсселя и занималась вандализмом на улицах. Полиция задержала несколько человек, когда они забежали в магазин в районе площади Гран-Плас.

 

Ранее в тот же день правоохранители оцепили около 250 "желтых жилетов" у Северного вокзала Брюсселя. Они вышли на протест несмотря на то, что не получили для этого разрешения.

 

В течение нескольких недель в соцсетях бельгийцев призвали выйти на демонстрации 26 мая - в день, когда 21 страна ЕС выбирает депутатов Европейского парламента.

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