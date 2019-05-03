41% финнов выступают за отмену санкций против России

Более 40% опрошенных граждан Финляндии поддерживают отмену санкций против России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса TNS Kantar газеты Maaseudun Tulevaisuus, сообщает "Европейская правда".

41 % респондентов, принявших участие в опросе, хотели бы отказаться от антироссийских санкций ЕС при условии, что Россия тоже откажется от своих контрсанкций.

Против отказа от санкций выступили 27 % опрошенных.

Среди людей, живущих в сельской местности, половина поддержала отказ от санкций. Такой же процент противников санкций среди финнов, живущих на Востоке и севере страны.

Среди сторонников партий "Центр" и "Истинные финны" более половины выступили за отказ от санкций.

По словам директора Института международных отношений UPI Тейи Тииликайнен, не все уже помнят, по каким причинам санкции были введены.

"Санкции остаются в силе уже настолько долго, что их первоначальная причина уже стала неясной. Или же люди не верят, что они имеют какой-то эффект", - пояснила она.