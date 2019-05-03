Амстердам с 2030 года запретит дизельные и бензиновые автомобили

Власти Амстердама решили запретить с 2030 года въезд в город дизельным и бензиновым автомобилям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Городской совет планирует поэтапно ввести изменения в рамках кампании по очистке воздуха, загрязненность которого власть сетует в вопрос сокращения продолжительности жизни амстердамцев.

Со следующего года дизельным автомобилям старше 15 лет будет запрещено заезжать за кольцевую дорогу вокруг Амстердама.

Автобусы, которые выделяют выхлопные газы, больше не будут заезжать в центр города с 2022 года. До 2025 года запрет будет распространен на прогулочные суда в каналах, мопеды.

Согласно Плана действий по чистому воздуху до 2030 года все перевозки в пределах застроенной территории должны быть свободными от выбросов.

Город планирует побудить своих жителей перейти на электрические и водородные автомобили, предлагая зарядные станции каждому покупателю такого автомобиля.

В значительной степени из-за интенсивного движения в городах Амстердам, Маастрихт и Роттердам загрязнения воздуха выше, чем позволяют европейские правила.