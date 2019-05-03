Канцлер Австрии поговорил с Зеленским, обещает поддержку реформ и борьбы с коррупцией

Канцлер Австрии Себастьян курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Европейская правда".

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал Курц в Twitter.

Hatte heute ein freundschaftliches Telefonat mit dem designierten Präsidenten der #Ukraine Volodymyr Zelenskiy @VoZelenskiy. Die Ukraine bleibt ein wichtiger Partner für Österreich und EU, wir werden #Reformen und Kampf gegen die #Korruption weiter aktiv unterstützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 травня 2019 р.

Он также отметил необходимость достичь прогресса в имплементации Минских соглашений, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, представители команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время.