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Канцлер Австрии поговорил с Зеленским, обещает поддержку реформ и борьбы с коррупцией

Пятница, 3 мая 2019, 18:26

Канцлер Австрии Себастьян курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Европейская правда".

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал Курц в Twitter.

Он также отметил необходимость достичь прогресса в имплементации Минских соглашений, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, представители команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время.

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