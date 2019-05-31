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Россия расширила "черный список" представителей ЕС

Пятница, 31 мая 2019, 16:25

МИД России сообщил, что РФ решила расширить список представителей и институтов Европейского Союза, в отношении которых применяются санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда". В комментарии, опубликованном на сайте министерства в пятницу, объясняется, что это решение принимается в ответ на "ряд решений ЕС, предусматривающих применение ограничительных мер одностороннего характера в отношении некоторых российских граждан".

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"Российская Федерация неоднократно предостерегала ЕС от использования инструмента односторонних санкций, противоречащих международному праву", - заявили в министерстве.

"В связи с этим российская сторона приняла решение о расширении соответствующего списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что количество фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел санкции против восьми граждан РФ в связи с керченской агрессией 25 ноября прошлого года.

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