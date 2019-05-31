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Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Пятница, 31 мая 2019, 19:50

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, посетит Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

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"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль", - сказал министр журналистам у здания администрации президента Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

"Уже давно представитель иностранного правительства не посещала этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АС", - добавил Ле Дриан.

Напомним, в свое время Франция помогла Украине со строительством саркофага над реактором Чернобыльской АЭС.

Также Ле Дриан сообщил, что президент Зеленский планирует в ближайшее время посетить Париж.

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