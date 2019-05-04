В Польше есть скепсис по поводу идеи президента вписать в конституцию членство в ЕС и НАТО

Инициатива президента Польши Анджея Дуды по закреплению в Конституции присутствия страны в НАТО и ЕС пока не нашла поддержки среди политиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, пока Дуда не может рассчитывать даже на поддержку "Права и справедливости".

"Положение, в котором говорится о суверенитете, отношения между Польшей и ЕС – это мы можем рассмотреть, но как известно, дьявол скрывается в деталях" - сказал евродепутат Рышард Чарнецкий.

"Не имею ничего против, но трудно верить президенту, который ежедневно критикует ЕС", - заявил депутат оппозиционной "Гражданской платформы" Анджей Галицки.

"Полдень президент говорил о ЕС и НАТО в конституции, позже добавил еще и ООН. У меня есть совет для президента – членство Польши в Международном Красном Кресте также ключевое и важное" - сказал депутат движения Kukiz 15 Гжегож Длуги.

Президент Анджей Дуда заявил о необходимости закрепить в конституции членство Польши в НАТО и ЕС во время речи по случаю государственного праздника.

"Сегодня наша главная задача - прежде всего построить сильное государство. У нас есть конституция, мы должны обсуждать ее изменения, потому что стоит обсуждать, следует ли вводить запись о ЕС в нашу конституцию, следует закрепить наше присутствие в НАТО. Лично я считаю, что да " - заявил Дуда.