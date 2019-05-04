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Премьер Швеции не видит в России прямой военной угрозы

Суббота, 4 мая 2019, 15:54

Премьер Швеции Стефан Левен не считает, что Россия несет прямую военную угрозу для его страны.

Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании Yle, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в последнее время в отношениях между РФ и Швецией наблюдается определенное потепление, в частности, после встречи Левена с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы всегда хотели, чтобы в Швеции были как можно лучшие отношения с Россией. Россия – большая страна и наш сосед", - сказал Левен.

До встречи в апреле руководство России и Швеции не встречались в течение длительного периода. Однако, по словам Левена, апрельская встреча не означает, что Швеция будет терпеть неприемлемые вещи. Такими вещами, по его мнению, является оккупация Крыма и конфликт на востоке Украины.

Вместе с тем премьер Швеции не видит прямой угрозы со стороны РФ для своей страны.

В то же время, по словам шведского премьера, российские действия в Украине подтверждают, что Москва является вызовом для безопасности в Европе.

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