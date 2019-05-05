Мэй призвала оппозицию заключить соглашение о Brexit после провала на местных выборах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин должен заключить соглашение по Brexit после плохих результатов обеих партий на местных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних нескольких недель обе стороны ведут переговоры о соглашении по Brexit, которое может получить большинство в парламенте. Британские депутаты уже трижды отклонили соглашение британского премьера.

Высокопоставленные консерваторы заявили, что в субботу возросла потребность в компромиссе после результатов местных выборов, а лидер шотландского отделения Консервативной партии заявил, что сделка с лейбористами может быть заключена в течение нескольких дней.

"Лидеру оппозиции я говорю следующее: давайте послушаем, что избиратели сказали на местных выборах, и на мгновение отложим наши разногласия. Давайте договоримся", - заявила Мэй.

Переговоры между консерваторами и лейбористами возобновятся во вторник.

Напомним, Консервативная партия Британии на местных выборах получила худший с 1995 года результат, потеряв более 1300 мест в местных советах.