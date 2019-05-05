ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газы

Европейский Союз призвал немедленно прекратить ракетные удары по Израилю со стороны Сектора Газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич.

"Ракетный огонь из Газы по Израилю должен немедленно прекратиться. Деэскалация этой опасной ситуации срочно необходима для обеспечения защиты жизней гражданских лиц. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве. Только политическое решение может положить конец насилию. Усилия Египта и ООН по урегулированию ситуации имеют полную поддержку Европейского Союза", - говорится в заявлении.

В субботу из сСктора Газы по Израилю было запущено не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Израильские военные нанесли удары по 120 целям по всему Сектору Газа.

По данным полиции, в результате обстрела ранения получили двое израильтян, ударами повреждены жилые дома, десятки тысяч людей были вынуждены уехать в безопасную зону.

По данным палестинских властей, погибли как минимум четверо гражданских.