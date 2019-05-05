В Германии растет число сторонников Евросоюза

За три недели до выборов в Европарламент более 63% немецких избирателей поддерживают членство страны в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные социологического опроса приводит Deutsche Welle.

Более семи лет назад, в декабре 2011 года, членство в ЕС поддерживали толькв 45 процентов немцев. При этом тех, кто считает, что Германии лучше было бы за пределами ЕС, за эти годы уменьшилось вдвое - с 46 до 23 процентов.

Почти треть немцев - 31 процент - отметили, что скорее считают себя европейцами, тогда как скорее немцами себя называют 64 процента опрошенных. Семь лет назад европейцами себя называли менее четверти немцев - 23 процента.

В странах Евросоюза с 23 по 26 мая состоятся выборы в Европарламент. Согласно исследованию, каждый десятый гражданин ЕС с правом голоса готов поддержать на выборах правопопулистскую или правоэкстремистскую политическую силу.

При этом 6,2 процента заявили о готовности поддержать левопопулистскую или левоэкстремистскую партию. Обычно такие политсилы являются резко критическими и скептическими к идее европейской интеграции.