Водителя президента Франции обвинили в бегстве от полиции после превышения скорости

Водитель президента Франции Эммануэля Макрона сбежал от полиции после того, как его поймали на превышении скорости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По неофициальной информации, водитель находился за рулем автомобиля из автопарка Елисейского дворца. Он направлялся в Версаль и на дороге полицейские с радаром зафиксировали превышение скорости.

Полиция сообщает, что автомобиль отказывался останавливаться, но офицер отметил номерной знак автомобиля, и машина была прослежена до президентского дворца.

Водитель, которого формально обвинили в отказе выполнять указания полиции, был идентифицирован в феврале.

Сообщалось, что в то время он не был при исполнении обязанностей и больше не работает шофером президента, но, как сообщается, после 20-дневного отстранения ему дали другую работу в Елисейском дворце.

Чиновники администрации президента отказались комментировать дело, заявив, что решение о будущем водителя будет принято после того, как его состоится рассмотрение его дела в суде.

Слушание ожидается в январе 2020 года. В случае признания виновным ему грозит максимум тюремное заключение сроком на три месяца и штраф в размере до 3750 евро.