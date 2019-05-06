"Нафтогаз" подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия "Газпрома"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании "Газпром".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает "Европейская правда".

"Только что мы открыли новый фронт в противостоянии с "Газпромом" - подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия "Газпрома", - написал он.

"Если удастся остановить эти антиконкурентные действия "Газпрома", мы сохраним для Украины доходы от транзита газа.

Также мы сможем добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле", - добавил Витренко.

Он напомнил, что отсутствие транзита газа будет означать потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году.

"В этой жалобе мы подробно анализируем как благодаря "Северному потоку 2", блокированию виртуального реверса, контроля над компаниями на европейском рынке газа, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - пояснил Юрий Витренко.

Напомним, Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции "Газпрома" в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицал обвинения.

В мае прошлого года ЕК приняла решение в этом деле. Еврокомиссия не стала штрафовать российский концерн, однако положила на него ряд обязательств, чтобы сделать возможным свободное поставку газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Польша и другие страны, пострадавшие от монополистских практик "Газпрома", были недовольны, что российский концерн не был наказан. Штраф мог достичь 10% годового оборота монополиста.