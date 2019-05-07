В Польше задержали женщину за изображение Богоматери с нимбом в цветах ЛГБТ

Польская полиция задержала 51-летнюю женщину за "профанацию образа Божией Матери", которая заключалась в распространении изображений Девы Марии с нимбом, раскрашенным в цвета радужного флага ЛГБТ.

Об этом сообщил глава МВД Польши Йоахим Брудзинский, передает "Европейская правда".

"Я благодарен польской полиции за эффективную операцию по выявлению и задержанию лица, которое подозревается в профанации святого для поляков образа Божией Матери. Никакие приговоры о свободе и толерантности не дают никому права оскорблять чувства верных", - написал Брудзинский в Twitter.

Dziękuję @PolskaPolicja za sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profancję świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej. Żadne bajanie o wolności i „tolerancji” NIKOMU nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 травня 2019 р.

Как сообщает портал Onet, женщину задержали в городе Плоцке в центральной Польше. Она возле местного костела размещала на биотуалетах и мусорках наклейки и постеры с изображением иконы Ченстоховской Божией Матери, которая особо почитается в Польше. Нимбы Девы Марии и младенца Христа на изображениях были раскрашены в цвета радуги, который также является флагом ЛГБТ.

Брудзинский назвал постеры культурным варварством.

Задержанной предъявили обвинение в оскорблении религиозных чувств и злоупотреблении объектом религиозного культа. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

В прокуратуре Плоцка не исключают, что задержанных по делу может быть больше.

"Черная Мадонна из Ченстоховы" является почитаемой византийской иконой, находящейся в монастыре Ясная Гора, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, является величайшей католической святыней Польши.