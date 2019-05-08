Пассажиры запаниковали: рейс самолета Sukhoi Superjet в Ригу отменили из-за запаха гари

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из московского аэропорта "Шереметьево" в Ригу вечером 7 мая отменили из-за запаха гари.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Дождь".

Всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.

Самолет должен был вылететь в 22:55, в итоге он вылетел в 01:09. Это был рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и Air Baltic.

По словам очевидцев, кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, остальные запаниковали, поэтому их эвакуировали. Неисправностей при осмотре самолета не обнаружили.

Как известно, вечером 5 мая в Шереметьево совершил экстренную посадку другой SSJ-100 "Аэрофлота". После удара о землю лайнер загорелся, погиб 41 человек. Минтранс России заявил, что пока не видит оснований для приостановки полетов SSJ такого типа.