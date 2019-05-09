Эмпайр-Стейт-Билдинг 9 мая подсветят сине-желтым

9 мая, когда в странах ЕС отмечается День Европы, известную достопримечательность Нью-Йорка Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветят синим и желтым - цветами флага Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы миссии ЕС в США.

"Чтобы отпраздновать День Европы 2019 года, знаменитая достопримечательность Нью-Йорка, Эмпайр-Стейт-Билдинг, в одиннадцатый будет подсвечена цветами флага Европейского Союза, синим и желтым - в этом году в четверг, 9 мая", - говорится в сообщении.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман представил свое историческое предложение об объединенном европейском союзе угля и стали.

Это предложение, известное как "декларация Шумана", считается одним из основополагающих документов сегодняшнего Европейского Союза.

Ежегодно представительство Евросоюза при Организации Объединенных Наций проводит празднование, посвященное Дню Европы.

В 2006 году губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки объявил 9 мая Днем Европы в Эмпайр-Стейт-Билдинг.