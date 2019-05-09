Глава МИД Чехии поблагодарил украинцев, воевавших против нацизма

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек принял участие в чествовании памяти жертв нацизма у мемориала воинам 1-го Украинского фронта и поблагодарил украинцев, отдавших жизнь за освобождение Чехословакии.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на "Радио Свобода".

"Я здесь представляю чешское правительство, чтобы поблагодарить украинцев, воевавших против нацизма в рядах Красной армии. Сыновья и дочери Украины отдали свои жизни за освобождение Чехословакии", - заявил министр иностранных дел Чехии.

"Хорошо, что мы помним и понимаем, что нашу страну освобождали представители разных народов", - добавил чешский дипломат.

Мероприятие было организовано посольством Украины в Чехии совместно с ветеранской организацией "Союз чешско-словацких легионеров" и при поддержке Министерства обороны Украины и Министерства обороны Чехии.

Особыми гостями на церемонии были чешские ветераны, которых через почтенный возраст осталось совсем мало.