В Албании произошло землетрясение, сообщают о пострадавших и разрушениях

В сельских районах Албании на юго-восток от столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В результате землетрясения по меньшей мере два человека получили ранения. Министерство обороны страны сообщило о по крайней мере пяти поврежденных домах.

Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании утверждает, что землетрясение произошло в 6.26 по местному времени в субботу и зацепило район Корча за 180 километров к юго-востоку от Тираны.

Албания является частью сейсмоопасной зоны, где землетрясения регистрируют каждые несколько дней, хотя большинство из них не ощущается.