Эстония против возврата права голоса России в ПАСЕ

Представители эстонской делегации не готовы голосовать за возобновления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Главной темой разговора президенты Эстонии Керсти Кальюлайд с теми депутатами, которые будут представлять Эстонию в Парламентской ассамблее Совета Европы, стал вопрос о возможности восстановления полномочий российской делегации в ассамблее. Представители Эстонии не готовы голосовать за восстановление полномочий России в ПАСЕ.

В июне на рассмотрение сессии Парламентской Ассамблеи вероятно вынесут новый вариант Регламента организации, который откроет путь к возвращению России в ПАСЕ.

"Хотя формально будут обсуждаться процедурные вопросы, все прекрасно понимают, что на самом деле будут решать вопрос о дальнейшем статус России в этой организации", - сказал депутат Рийгикогу, член эстонской делегации в ПАСЕ Ээрик-Нийлес Кросс.

"Судя по нашим предварительным обсуждениями, все члены делегации, которые будут присутствовать, будут голосовать против того, чтобы вернуть право голоса (России)", - заявила депутат Рийгикогу, глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски.

По имеющейся информации, такую же позицию занимают Латвия, Литва, Грузия и Украина.