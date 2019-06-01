Франция изменила правила восхождения на Монблан, чтобы избежать толп

Французские власти запретили альпинистам подниматься на Монблан, если они не забронировали номер в одном из приютов на склонах высочайшей вершины Европы, в рамках мер безопасности, связанных с переполненностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Альпийская вершина привлекает почти 25 000 альпинистов ежегодно, но ежедневные толпы привели к столкновениям между людьми и росту количества незаконных кемпингов.

Начиная с субботы, люди, которые надеются подняться на гору 4,810 метров по стандартному маршруту, должны забронировать номер в одном из трех приютов, если их восхождение включает ночевку.

Пятнадцать альпинистов погибли на Монблане во время прошлогоднего альпинистского сезона, что побудило чиновников начать ограничивать доступ к самому популярному маршруту на фоне опасений о переполненности и оползни.

Угрозы в адрес смотрителей приютов, а также плохие и условия ввиду их перенаселенности побудили власти об’явить о новых правилах, которые будут действовать до конца альпинистского сезона в сентябре.

Альпинисты, пойманные на маршруте, рискуют двумя годами тюрьмы и штрафом в 300 000 евро.

Новые правила введены на Монблане на фоне резкого увеличения смертей на Эвересте. Там в результате большой очереди на днях погибли уже девять человек.