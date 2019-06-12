Kyiv Not Kiev: США исправили написание названия столицы Украины в международной базе

Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook, Совет США по географическим названиям принял такое решение в ответ на обращение посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого.

Отмечается, что позиция посла была также поддержана обращением членов Украинского Кокуса Конгресса США, а также Украинским Конгрессовым Комитетом Америки.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - подчеркнули в посольстве.

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Соответствующие изменения в официальных баз Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируют обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города Киев - #KyivNotKiev.