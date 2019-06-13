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В Польше в ДТП погибли трое граждан Украины

Четверг, 13 июня 2019, 17:34

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан Украины и еще один находится в больнице с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.pl.

Авария произошла в среду после 17 часов на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицком. По неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

В автомобиле ехали четверо граждане Украины. Двое погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии госпитализировали.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции. Эти мужчины были в возрасте 31-38 лет", - рассказали в полиции в Мендзыжеч.

Четвертый участник ДТП, 19-летний украинец, находится в больнице в Гожув, его состояние оценивают как очень тяжелое.

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