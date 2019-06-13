Соцсети смеются над Трампом из-за его твита о встрече с "принцем китов"

Президент США Дональд Трамп вновь породил волну шуток и "фотожаб" в соцсетях через твит, в котором он рассказывает о встрече с мировыми лидерами, в том числе "принцем китов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В твите от 13 июня Трамп похвастался, что во время последней зарубежной поездки общался с "иностранными правительствами" ежедневно. "Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши", - написал он.

"Киты" в твите Трампа появились в результате некорректного написания слова "Уэльс", ведь на английском эти два слова различаются в написании всего одной буквой – Wales и whales. В результате встреча с принцем Уэльским Чарльзом превратилась во встречу с "принцем китов".

И хотя Трамп быстро отреагировал и удалил сообщение, заменив его новым без ошибки, соцсети уже было не остановить.

"Первые фото с встречи Трампа с принцем китов" - написала пользовательница Хейзел Шеринг.

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A — Hazel Shearing (@hazelshearing) 13 червня 2019 р.

"Принц китов".

Кое-кто даже предложил изменить флаг Уэльса, а кто-то пошутил, что Трамп перепутал принца с дофином (еще одна игра слов – написание слов "дофин (наследник французского престола) и "дельфин" тоже похожи).