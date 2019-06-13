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США продлили санкции против Лукашенко и ряда политиков Беларуси

Четверг, 13 июня 2019, 20:50

Президент США Дональд Трамп продолжил санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц в этой стране, направленные на подрав демократических процессов или институтов, нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, и коррупцию, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.  Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное Указом 13405 отношении Беларуси", - заявил Трамп.

На этот раз санкции вновь продлены на год — до 16 июня 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил представителям Конгресса.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

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