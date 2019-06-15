Во время авиашоу в Польше упал самолет
Суббота, 15 июня 2019, 15:18
В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.
Самолет Як-52 упал во время пролета над Вислой недалеко от левого берега. В результате катастрофы пилот погиб.
"Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро", - рассказал очевидец происшествия, студент Камиль.
Водолазы и спасатели быстро обнаружили самолет под водой. Они были вынуждены перевернуть его, поскольку он упал колесами вверх. Пилот, которым оказался 60-летний немец, погиб.
После катастрофы авиашоу приостановили.
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