Во время авиашоу в Польше упал самолет

В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Самолет Як-52 упал во время пролета над Вислой недалеко от левого берега. В результате катастрофы пилот погиб.

"Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро", - рассказал очевидец происшествия, студент Камиль.

Водолазы и спасатели быстро обнаружили самолет под водой. Они были вынуждены перевернуть его, поскольку он упал колесами вверх. Пилот, которым оказался 60-летний немец, погиб.

После катастрофы авиашоу приостановили.