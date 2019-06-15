Премьер Молдовы требует отставки всех судей Конституционного суда

Премьер-министр Молдовы Майя Санду требует отставки судей Конституционного суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду написала в субботу на своей странице в Facebook, комментируя обоснование Конституционным судом отмены своих последних решений.

В субботу Конституционный суд страны решил аннулировать свои прошлонедельные решения, которые привели к политическому кризису. Суд пояснил, что в основе отмены - объявление о передаче власти правительства Майи Санду и сформированная в парламенте коалиция.

Санду раскритиковала действия суда. "Судьи Конституционного Суда продолжают грезить, понося на национальном и международном уровне учреждение, которое они представляют", - написала она.

По мнению Санду, судьи находят себе оправдание, вместо того, чтобы признать свое участие в отчаянной попытке Демпартии незаконно сохранить власть.

"Я называю такой подход неуместным с точки зрения уважения к Конституции страны. Конституционный суд должен принимать акты в соответствии с положениями буквы и духа Конституции, а не на основе решений и поведения политических деятелей в стране", - отметила премьер.

Суд решил аннулировать свои решения в субботу после того, как Демократическая партия Молдовы отступила от власти и объявила об уходе в оппозицию.