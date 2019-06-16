В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения
Воскресенье, 16 июня 2019, 16:27
В Польше начались военные учения DRAGON-19 с участием 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Польша.
DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня.
Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.
Главным участником маневров DRAGON-19 есть 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения США, Британии, Канады, Германии, Румынии и Словакии.
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