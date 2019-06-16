Главу МВД Эстонии оштрафовали на 128 евро за агитацию в день выборов

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме получил от полиции штраф в размере 128 евро за агитацию по радио в день выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новостной сайт ERR.ee.

По словам Хельме, у него нет претензий к правоохранительным органам, поскольку полиция просто сделала свою работу.

26 мая, в день голосования на выборах в Европейский парламент, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме призвали радиослушателей TRE Raadio голосовать за кандидатов от партии.

По словам Марта Хельме, запись передачи проходила в пятницу, в тот момент ни он, ни его сын Мартин не думали, что в эфир она пойдет в воскресенье.

На этой неделе стало известно, что Комиссия по надзору за финансированием партий собирается выяснить, не содержит ли данная радиопередача скрытую предвыборную рекламу.

Напомним, в мае Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн президенту Владимиру Зеленскому за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.