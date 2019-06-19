Суд над подозреваемыми в сбивании MH17 начнется в марте 2020 года

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом начнется в марте 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду сообщили родственники погибших в катастрофе MH17, которые утром встретились с представителями международной Совместной следственной группы, проводит расследование трагедии.

По сообщению нидерландского вещатель NOS, международные следователи встретились с родными жертв, чтобы представить им результаты расследования до того, как о них будет сообщено публично.

По словам родственников, суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года. Им будет предъявлено обвинение в убийстве.

Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

В среду утром команда расследователей Bellingcat опубликовала новый доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбиванию самолета рейса MH17. Четверо имени, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке Bellingcat.

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.