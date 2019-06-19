На должность премьера Британии осталось 4 кандидата, Джонсон - в лидерах

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в третьем раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сегодняшнем голосовании участвовали пять кандидатов. В отличие от первого и второго раундов, когда необходимо было набрать определенный минимум голосов, сегодня из борьбы выбывал кандидат, которого поддержали меньше всего депутатов.

Кандидатуру Джонсона в третьем раунде поддержали 143 из 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте - министр иностранных дел Джереми Хант с 54 голосами, на третьем - министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 51 голосом.

Также продолжает борьбу за пост глава МВД Саджид Джавид, который набрал 38 голосов.

По результатам сегодняшнего голосования выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт - 27 голосов.

В четверг состоятся еще два раунда голосования, по итогам которых останутся два финалиста. Затем среди них будут выбирать победителя 16-0 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен в неделю, которая начинается с 22 июля.