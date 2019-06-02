Глава МИД Франции посетил Чернобыль и осмотрел новый саркофаг
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину 1 июня посетил Чернобыль.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон в Twitter.
Le ministre @JY_LeDrian s’est rendu à #Tchernobyl pour constater l’achèvement des travaux de l’Arche qui recouvre désormais le réacteur numéro 4 grâce à l’exceptionnelle ingénierie française de @Novarka (@GroupeBouygues et @VINCI_fr) pic.twitter.com/Od9y1FepGR— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 1 червня 2019 р.
Во время визита в Украину глава МИД Франции также встречался с президентом Владимиром Зеленским, который планирует в ближайшее время посетить Париж.
Зеленский и Ле Дриан также обсудили ситуацию на Донбассе и усиления двустороннего сотрудничества, в частности в сфере экономики и промышленного производства.