Глава МИД Франции посетил Чернобыль и осмотрел новый саркофаг

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину 1 июня посетил Чернобыль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон в Twitter.

Во время визита в Украину глава МИД Франции также встречался с президентом Владимиром Зеленским, который планирует в ближайшее время посетить Париж.

Зеленский и Ле Дриан также обсудили ситуацию на Донбассе и усиления двустороннего сотрудничества, в частности в сфере экономики и промышленного производства.