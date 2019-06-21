ЕС готов рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов украинцам Донбасса

Лидеры ЕС выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.

Об этом говорится в выводах Саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Совет выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - говорится в документе.

"Европейский Совет в тесной координации со своими международными партнерами продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений", - подчеркнули лидеры ЕС.

Также саммит ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите согласовали продление экономических санкций против РФ на полгода.