MH17: ЕС призвал Россию в полной мере сотрудничать со следствием

Лидеры ЕС призвали Россию в полной мере сотрудничать со следствием в деле сбития рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС напомнили, что 17 июля исполнится пять лет со дня катастрофы, унесшей 298 жизней.

"Европейский совет приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о выдвижении уголовных обвинений четырем лицам, призывает Россию в полной мере сотрудничать с проведенным расследованием и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые предстоит пройти", - говорится в заключениях саммита.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбития самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гіркін (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в збитті малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

США призвали Россию соблюдать резолюции ООН и обеспечить, чтобы обвиняемые в гибели 298 пассажиров малайзийского "Боинга" в июле 2014 года предстали перед судом.