Часть авиакомпаний РФ закрыла продажу билетов в Грузию

Российские авиакомпании начали выполнять указ президента РФ Владимира Путина о запрете авиарейсов в Грузию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi2.

Продажа билетов в Грузию закрыли авиакомпании "Смарт", "Победа", Red Drive и This 7, говорится в материале.

Согласно приказу, российские авиакомпании должны прекратить путешествия в Грузию с 8 июля.

Напомним, из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Протестующие говорят, что Путин получит только одно сообщение от грузин, и это будет "Путин - х..ло". Они выкрикивали эту фразу в течение нескольких минут под парламентом.