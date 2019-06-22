Трамп выдвинул кандидата на пост главы Пентагона

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на должность министра обороны США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Эспер должен перейти на должность исполняющего обязанности секретаря 23 июня, но его кандидатуру еще должен одобрить Сенат.

Пентагон не возглавлял утвержденный Сенатом лидер с начала этого года, когда Патрик Шанахан взял на себя обязанности министра обороны Джеймса Мэттиса.

После отставки Мэттиса Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона - кандидаты, которых он хотел предложить на высокий пост, ему отказывали.

Утверждению Шанахана, вероятно, мешал скандал с якобы рукоприкладством в отношении жены в 2010 году.

Марк Эспер - ветеран армии США. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате Сената, возглавлял стратегический исследовательский институт Heritage Foundation.