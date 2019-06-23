США в понедельник введут новые санкции против Ирана, но президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение, чтобы поддержать его ослабевающую экономику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп указал, что правительство пошло дипломатическим путем, чтобы оказать давление на Тегеран, приняв новые санкции.

Он добавил, что военные действия "всегда были на столе", но отметил, что он готов к быстрому достижению соглашения с Ираном, которое, по его словам, будет способствовать поддержанию экономики страны.

"Мы назовем это "Сделаем Иран снова великим", - сказал Трамп.

"Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана, и они снова станут продуктивной и процветающей страной", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, Трамп подтвердил, что собирался нанести ракетные удары по территории Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник.

В четверг Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге страны. США позже подтвердили сбивания беспилотника.