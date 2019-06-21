Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирался нанести ракетные удары по территории Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"В понедельник они сбили беспилотный летательный аппарат, который летел над международными водами. Мы были готовы отомстить и нанести удар минувшей ночью по трем различным целям, когда я спросил, сколько людей погибнет. 150 человек, сэр, был ответ от генерала. За 10 минут до удара я остановил его, ответ непропорционален на сбитый беспилотник", - написал Трамп.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 червня 2019 р.

Он также заявил, что не допустит, чтоб Иран обладал ядерным оружием. "Я не спешу, наши Вооруженные силы восстановлены, они готовы к работе и, безусловно, лучшие в мире. Санкции жалят, и прошлой ночью их стало больше", - написал Трамп.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп одобрил военные удары по Ирану, но в последний момент отменил свое решение.

Напомним, в четверг Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге страны. США позже подтвердили сбитие беспилотника.