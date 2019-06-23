Партия премьера Греции отстает от оппозиции на 9% за две недели до выборов - опрос

Консервативная греческая партия "Новая демократия" опережает правящую левую партию "СИРИЗА" на 9% за две недели до досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса еженедельной газеты To Vima, партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса может набрать 38,5% голосов, а "СИРИЗА" премьера Алексиса Ципраса - 29,5%.

Партия Мицотакиса победила "СИРИЗУ" на выборах в Европарламент с преимуществом в 10%, что побудило премьер-министра назначить досрочные выборы.

Четырехлетний срок полномочий Ципраса должен был закончиться в сентябре.

Согласно данным опроса, третье место занимает политическое объединение "Движение за перемены", созданное социалистической партией PASOK и Движением демократических социалистов бывшего премьер-министра Георгия Папандреу.