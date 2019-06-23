Кандидат партии Эрдогана проиграл повторные выборы мэра Стамбула
Правящая партия Турции теряет контроль над Стамбулом после повторных выборов мэра города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
По результатам подсчета 95% бюллетеней, оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу набрал 53,86% голосов избирателей, а его соперник от партии АКР бывший премьер-министр Бинали Йылдырым – 45,23%.
Имамоглу побеждает с перевесом в более чем 775 тысяч, что намного больше по сравнению с его победой в марте, когда он выиграл с разницей в 13 тысяч голосов.
Избирательные органы Турции отменили результаты первого голосования после того, как партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эрдогана заявила о нарушениях при подсчете голосов.
В своей победной речи Имамоглу сказал, что результат ознаменовал "новое начало" как для города, так и для страны, сообщает ВВС.
"Мы открываем новую страницу в Стамбуле. На этой новой странице будет справедливость, равенство, любовь", - сказал он.
Он добавил, что готов работать с Эрдоганом: "Господин президент, я готов работать в гармонии с вами".
Отметим, что противоречивое решение об отмене выборов усилило беспокойство Запада по поводу состояния демократии и верховенства права в Турции.
Битва за Стамбул рассматривается как проверка популярности Эрдогана в условиях резкого экономического спада, роста безработицы и роста цен на продовольствие.