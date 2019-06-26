Европейские аэропорты планируют достичь нулевого объема выбросов углерода
В среду организация, представляющая аэропорта в 45 европейских странах, заявила, что планирует достижение аэропортами к 2050 году цели нулевых объемов выбросов углерода.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Президент Международного совета аэропортов Европы Майкл Керклох заявил на собрании 300 представителей авиации, что запуск стратегии приведет европейские аэропорты в соответствие с Парижским климатическим соглашением, а в центре деловых решений будут стоять климатические изменения.
Целевой показатель нулевых выбросов углерода распространится на все аэропорты-участники. Керклох отметил, что 140 аэропортов подтвердили свою приверженность этой цели, а три шведских аэропорта уже достигли ее.
Цель не включает выбросы самолетов, а касается выбросов зданий, инфраструктуры и транспортных средств в аэропортах.
Керклох призвал авиастроителей стремиться к нулевым выбросов на фоне растущего общественного запроса на шаги по противодействию изменениям климата.