Европейские аэропорты планируют достичь нулевого объема выбросов углерода

В среду организация, представляющая аэропорта в 45 европейских странах, заявила, что планирует достижение аэропортами к 2050 году цели нулевых объемов выбросов углерода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

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Президент Международного совета аэропортов Европы Майкл Керклох заявил на собрании 300 представителей авиации, что запуск стратегии приведет европейские аэропорты в соответствие с Парижским климатическим соглашением, а в центре деловых решений будут стоять климатические изменения.

Целевой показатель нулевых выбросов углерода распространится на все аэропорты-участники. Керклох отметил, что 140 аэропортов подтвердили свою приверженность этой цели, а три шведских аэропорта уже достигли ее.

Цель не включает выбросы самолетов, а касается выбросов зданий, инфраструктуры и транспортных средств в аэропортах.

Керклох призвал авиастроителей стремиться к нулевым выбросов на фоне растущего общественного запроса на шаги по противодействию изменениям климата.