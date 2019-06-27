В НАТО утвердили новую политику в сфере космоса

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили новую политику в сфере космоса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в сфере адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую политику в сфере космоса. Космическое пространство является важным элементом обеспечения обороны и сдерживания со стороны Североатлантического альянса - от возможности осуществления навигации и отслеживания сил до спутниковой связи и обнаружения пуска ракет ", - сообщил Столтенберг.

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"Наша новая политика будет направлять наш подход к космосу: как в сфере возможностей, так и в отношении вызовов", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что в контексте новой политики речь не идет о милитаризации космоса.

"Но НАТО может сыграть важную роль как площадка по обмену информацией и повышению оперативной совместимости и обеспечить необходимой поддержкой наши миссии и операции", - отметил Столтенберг.